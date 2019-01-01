Первая леди нарядила праздничную елку в Доме с химерами, который в период праздников будет новогодней локацией.

Елена Зеленская украсила елку в скромном "домашнем" наряде instagram.com/olenazelenska_official

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Первая леди Украины Елена Зеленская нарядила елку в столичном Доме с химерами, который на весь период праздников будет новогодней локацией “Дом таинственного М...“. В рамках специальной социальной программы там будут проводить мероприятия для социально незащищенных детей. подготовила для социально незащищенных детей. Накануне Дня святого Николая одну из комнат украсили новогодним декором Дома с химерами новогодним декором - в оформлении приняла участие и первая леди.

Фото появились в Сети. На них Елена Зеленская как раз вешает игрушки на елку. Она одета почти по-домашнему - в коричневый кашемировый свитер и темные брюки.

Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект, – отметила Елена Зеленская.

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Ожидается, что “Дом с химерами“ за праздники посетят более тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет. Дети смогут путешествовать по комнатам Дома с химерами, выполнять квест-задания, решать головоломки и раскрывать тайну “М“. Постановщиком выступила известная режиссер Елена Коляденко.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская засветилась на публике в стильном но строгом образе.

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