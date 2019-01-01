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В отличной форме: Каменских показала свежее фото и видео из спортзала

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Певица засветилась в спортивной одежде, показав плоский животик .

В отличной форме: Каменских показала свежее фото из спортзала
В отличной форме: Каменских показала свежее фото из спортзала
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая на каждом новом концерте устраивает зажигательный танцы под песню Elefante, демонстрируя стройную фигуру, также не пропускает спортивные тренировки. В Инста-сториз артистка добавила фото перед зеркалом в спортзале. Настя позирует в черных спортивных штанах и коротеньком двухцветном топе. На фото видно, что Каменских находится в хорошей спортивной форме - и выглядит потрясающе.

скриншот

Кроме того, в Сети появилось видео тренировки Каменских, на котором она приседает со штангой.

Ранее мы писали, что Настя Каменских снялась полностью голой.

 

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Теги: спорт, Настя Каменских, фигура, спортзал
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Источник: IVONA bigmir)net

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