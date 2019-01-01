Ким Кардашьян появилась на обложке глянца в образе Элизабет Тейлор

Светская львица Ким Кардашьян перевоплотилась в легендарную актрису Элизабет Тейлор.

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, модель и создательница косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян поразила поклонников новой фотосессией. Звезда примеряла образ секс-символа 60-70 годов, голливудской актрисы Элизабет Тейлор.

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Так, на своей странице в Instagram Ким опубликовала несколько кадров с фотосъемки для известного журнала 7HOLLYWOOD. Чтобы воссоздать внешность Тейлор, Кардашьян примеряла парик. Во время фотосессии светская львица сменила несколько платьев. На опубликованных фото можно увидеть три черных и одно белое платье с откровенным декольте. Автором фотографий выступил Аликс Малка.

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Ранее сообщалось, что муж Ким Кардашьян решил баллотироваться в президенты.

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