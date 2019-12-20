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Светлана Лобода в дерзком образе прогулялась по Киеву

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Певица Светлана Лобода похвасталась прогулкой по теплому Киеву.
Светлана Лобода в дерзком образе прогулялась по Киеву
Светлана Лобода в дерзком образе прогулялась по Киеву
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала, как проводит время в Киеве. Звезда показала кадры с прогулке по столице.

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Так, на своей странице в Instagram Лобода опубликовала три фотографии, где она позирует на улице в дерзком образе. Артистка запечатлена в черном свитере, черном пиджаке, черных брюках и ботинках. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.  В описании к публикации звезда лаконично сообщила, что сейчас в Киеве очень тепло и солнечно.

“Какая? Погода - кайф“, - написала она.

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Ранее Лобода показала, как расслабляется между выступлениями.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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