Светлана Лобода в дерзком образе прогулялась по Киеву

Певица Светлана Лобода похвасталась прогулкой по теплому Киеву.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала, как проводит время в Киеве. Звезда показала кадры с прогулке по столице.

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Так, на своей странице в Instagram Лобода опубликовала три фотографии, где она позирует на улице в дерзком образе. Артистка запечатлена в черном свитере, черном пиджаке, черных брюках и ботинках. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. В описании к публикации звезда лаконично сообщила, что сейчас в Киеве очень тепло и солнечно.

“Какая? Погода - кайф“, - написала она.

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Ранее Лобода показала, как расслабляется между выступлениями.

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