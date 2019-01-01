Елена Войченко отметила в Инстаграм, что восхищается Илоной Гвоздевой .

Неожиданно: Жена Остапчука посвятила пост его партнерше по "Танцам" instagram.com/ilonagvozdeva

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Недавно общественность была немало удивлена, узнав о разводе популярного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. Поскольку Остапчук сообщил о расставании с женой во время участия в проекте “Танцы со звездами“, то много кто связал его решение с возможным романом с партнершей по шоу - хореографом Илоной Гвоздевой.

Сразу же после распространения слухов в Сети - Илона опровергла их, отметив, что счастлива в браке. Но часть поклонников пары Остапчука и Войченко до сих пор считают, что Елена недолюбливает Гвоздеву.

Представьте удивление таких “неравнодушных“, когда жена Остапчука опубликовала в Инстаграм длинный пост, в котором не просто похвалила Илону Гвоздеву, отметив ее заслуги, но и рассказала, что та поддержала ее в сложный момент.

Для жизни, движения вперед и развития каждому из нас нужна мотивация / вдохновение. Мы черпаем их из различных источников: семья, близкие, любимая работа, хобби или внутренние порывы. Но иногда необходим пример, Человек, который вдохновляет и подсказывает путь.

Особый восторг у меня вызывают сильные женщины, которым удается находить время и возможности балансировать между семьей, материнством и любимым делом. К счастью, примеров более чем достаточно. Одна из них - невероятно талантливая и очень хорошая @ilonagvozdeva. Эта хрупкая девушка - воплощение силы и целеустремленности. Спасибо, Илона, за поддержку и воодушевление! Ты демонстрируешь, как неутомимая многолетняя работа и преданность мечты приносят успех! Ваша человечность и справедливость добавляют уверенности и веры в себя, - написала Елена.

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В комментариях Илона Гвоздева отметила, что Елена всегда может рассчитывать на ее помощь.

Ранее мы писали, что Елена Войченко пролила свет на расставание с Остапчуком.

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