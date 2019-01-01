Тина Кароль поразила стильным рождественским образом

Певица Тина Кароль в эффектном наряде приняла участие в программе "Сніданок з 1+1".

Популярная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танцы со звездами“ Тина Кароль продолжает покорять своих фанатом стильными образами. На этот раз артистка показала, в каком наряде снялась в утренней передаче “Сніданок з 1+1“.

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Так, на своей странице в Instagram Тина опубликовала несколько кадров со съемочной площадки. На снимках певица запечатлена в черном костюме в белую клетку, который украшен пуговицами в виде звезд. Свой образ Кароль дополнила светло-коричневыми туфлями.

Кроме того, в подборке фото можно увидеть кадры, где Тина в компании музыкантов позирует на фоне снега и елочек. На этих снимках Кароль добавила к стильному костюму кардиган в гуцульском стиле.

“Різдвяний настрій у Різдвяному @snidanok, який сьогодні був присвячений Різвяній історї та марафону @zdiysny_mriyu“, - подписала звезда.

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Ранее сообщалось, что Тина Кароль и Dan Balan стали тренерами юбилейного сезона “Голос країни-10“.

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