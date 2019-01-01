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Звезды "Гарри Поттера" воссоединились: Эмма Уотсон показала новое фото

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Эмма Уотсон опубликовала новое фото с коллегами по фильмах о Гарри Поттере.
Звезды "Гарри Поттера" воссоединились: Эмма Уотсон показала новое фото
Getty Images

Известная британская актриса Эмма Уотсон приятно удивила подписчиков свежей публикацией. Артистка показала новую фотографию с коллегами по фильмах о Гарри Поттере.

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Так, на днях 29-летняя Эмма вместе с актерами Поттерианы 32-летним Томом Фелтоном, 30-летним Мэттью Льюисом, 28-летней Бонни Райт и 28-летней Эванной Линч воссоединились на одной из вечеринок.  Друзья решили поздравить фанов с наступающим Рождеством с помощью совместного черно-белого снимка.

“Счастливого Рождества от нас“, - подписала Уотсон.

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Напомним, ранее Руперт Гринт прокомментировал роман Эммы Уотсон и Тома Фелтона.

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Теги: Гарри Поттер, Эмма Уотсон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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