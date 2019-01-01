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Вот это поворот: Экс-супруги Слава и Эдгар Каминские поцеловались на людях

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Бывшие супруги отпраздновали дни рождения детей - и дали поклонникам надежду на воссоединение.

Вот это поворот: Слава и Эдгар Каминские страстно поцеловались на людях
Вот это поворот: Слава и Эдгар Каминские страстно поцеловались на людях
instagram.com/babaslavka/

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Бывшие супруги певица Слава Каминская и пластически хирург Эдгар Каминский страстно поцеловались во время празднования дня рождения своих детей - 4-летней Лауры и 5-летнего Леонарда. Фото появилось в Инстаграм программы “ЖВЛ“. На нем экс-супруги, которые еще недавно заявляли, что примирение невозможно и что у каждого из них уже есть новые отношения, выглядят довольными и счастливыми.

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В комментариях пользователи Сети надеются на воссоединение красивой пары - “Вот это поворот“, - пишут поклонники.

Снимки с празднования детского дня рождения появились также в Инстаграм Славы Каминской.

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Ранее мы писали, что Слава Каминская назвала основную причину развода.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, развод
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Источник: IVONA bigmir)net

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