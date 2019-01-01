Прикрылась мандаринкой: Аlyona Аlyona взбудоражила Сеть голым фото

Рэперша Аlyona Аlyona поделилась в Сети пикантным фото.

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженной. Однако пикантные части тела артистка прикрыла изображением мандарина. Таким кадром Alyona Alyona решила подарить пользователям Сети новогоднее настроение.

“Шось погода зовсім не новорiчна: хворiють всi і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки. Хто любить уже почищені?“, - подписала горячий снимок певица.

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Поклонники звезды принялись активно комментировать ее новую публикацию. “Пушка“, “Салат на обличчі - не моя фішка, я мандаринка - сочна, пишна)“, “Это обложка для трека по-любому“, “Люблю мандарины и вас обожаю вы супер певица и девушка“, “Як завжди оригінально і весело“, “Оце агонь канєшно“, “Багіня!!))“, “Королева фотошопу“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах.

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