"Когда нет снега и морозов": Педан и Остапчук взорвали Сеть забавным роликом

Украинские ведущие, блогеры и шоумены Александр Педан и Владимир Остапчук обожают радовать своих поклонников забавными роликами. На этот раз артисты решили показать, как поднять новогоднее настроение, когда на улице нет снега.

Читай также: “Долгожданный дуэт?“: MONATIK заинтриговал снимком с известной певицей

На своих страницах в Instagram Остапчук и Педан опубликовали видео, где они катаются на санях и сноуборде, бросаются друг в друга снежками из грязи и танцуют возле елки.

“Когда нет снега и морозов, all I want for Christmas is you“, - подписал веселую публикацию Владимир.