Александр Педан и Владимир Остапчук показали, как можно развлекаться зимой без снега.

"Когда нет снега и морозов": Педан и Остапчук взорвали Сеть забавным роликом Скриншот с видео

Украинские ведущие, блогеры и шоумены Александр Педан и Владимир Остапчук обожают радовать своих поклонников забавными роликами. На этот раз артисты решили показать, как поднять новогоднее настроение, когда на улице нет снега.

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На своих страницах в Instagram Остапчук и Педан опубликовали видео, где они катаются на санях и сноуборде, бросаются друг в друга снежками из грязи и танцуют возле елки.

“Когда нет снега и морозов, all I want for Christmas is you“, - подписал веселую публикацию Владимир.

“Ми з @vova_ostapchuk обожнюємо зиму, а ви?“, - написал Александр.

Подписчиков ведущих развеселило их совместное видео. Пользователи Сети оставили множество отзывов.

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“Ну класно придумали“, “Снежки – топ“, “Відео просто супер“, “Вы лучшие!!! Аж пресс болит и скулы“, “Вы классные))) подняли настроение“, “Шапки бомбические“, “Это шедевр“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото.

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