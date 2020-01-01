Это красиво: Ирина Шейк появилась на обложке глянца в неожиданном образе
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Американская супермодель российского происхождения Ирина Шейк, которая на днях показала в Сети подчеркнуто сексуальный образ в золотом боди из недавней фотосессии, продемонстрировала кардинально другой аутфит. В Инстаграм Ирина добавила обложку декабрьского номера японского Vogue, для которой она появилась в сдержанном но очень эффектном образе. Ирина позировала на фоне цветущего поля - в темно-синем плаще под пояс, надетом на белую блузу с высоким воротником. Образ дополнила черная косынка на волосы.
Поклонники похвалили образ, назвав его “необычайно красивым“,
Ранее мы писали, что Ирина Шейк выставила фото с морского отдыха с мамой.
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