Супермодель снялась в темно-синем плаще и черной косынке.

Это красиво: Ирина Шейк появилась на обложке глянца в неожиданном образе instagram.com/irinashayk/

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Американская супермодель российского происхождения Ирина Шейк, которая на днях показала в Сети подчеркнуто сексуальный образ в золотом боди из недавней фотосессии, продемонстрировала кардинально другой аутфит. В Инстаграм Ирина добавила обложку декабрьского номера японского Vogue, для которой она появилась в сдержанном но очень эффектном образе. Ирина позировала на фоне цветущего поля - в темно-синем плаще под пояс, надетом на белую блузу с высоким воротником. Образ дополнила черная косынка на волосы.

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Поклонники похвалили образ, назвав его “необычайно красивым“,

Ранее мы писали, что Ирина Шейк выставила фото с морского отдыха с мамой.

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