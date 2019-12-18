Крис Дженнер и ее спутник позировали в наряде известного бренда.

64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца instagram.com/krisjenner

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Мать известных сестер Кардашьян-Дженнер, бизнесвумен 64-летняя Крис Дженнер засветилась в стильном образе для известного глянца. В Инстаграм знаменитости появилось фото, на котором она позирует для журнала о бизнесе и моде Vanity Fair. Крис запечатлена со своим тур-менеджером и бойфрендом по совместительству - 39-летним Кори Гэмблом. И Крис, и ее возлюбленный позируют в нарядах всемирно известного модного бренда Dolcegabbana.

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Напомним, что у Крис Дженнер шестеро детей, которые участвуют в реалити "Семейство Кардашьян" - бизнесвумен и светская львица Ким Кардашян, самая молодая миллиардерша, бизнесвумен Кайли Дженнер, бизнесвумен Хлои Кардашян, самая высокооплачиваемая модель Кендалл Дженнер, бизнесвумен Кортни Кардашян - и их брат модель Роб Кардашян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян растрогала Сеть семейным фото.

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