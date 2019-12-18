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64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца

Комментариев: 1
Крис Дженнер и ее спутник позировали в наряде известного бренда.

64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца
64-летняя мать Кардашьян с молодым бойфрендом снялись для глянца
instagram.com/krisjenner

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Мать известных сестер Кардашьян-Дженнер, бизнесвумен 64-летняя Крис Дженнер засветилась в стильном образе для известного глянца. В Инстаграм знаменитости появилось фото, на котором она позирует для журнала о бизнесе и моде Vanity Fair. Крис запечатлена со своим тур-менеджером и бойфрендом по совместительству - 39-летним Кори Гэмблом. И Крис, и ее возлюбленный позируют в нарядах всемирно известного модного бренда Dolcegabbana.

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Напомним, что у Крис Дженнер шестеро детей, которые участвуют в реалити "Семейство Кардашьян" - бизнесвумен и светская львица Ким Кардашян, самая молодая миллиардерша, бизнесвумен Кайли Дженнер, бизнесвумен Хлои Кардашян, самая высокооплачиваемая модель Кендалл Дженнер, бизнесвумен Кортни Кардашян - и их брат модель Роб Кардашян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян растрогала Сеть семейным фото.

 

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Теги: бойфренды звезд, Крис Дженнер, семейство Кардашьян
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.12.2019, 14:08
Оценка:  +1
гость
А маман то ниче так. В клубешнике до под синькой занеxyй можно перепутать и отъебaть старушку) выглядит как сорокалетняя ебабельная соска
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