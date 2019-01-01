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"У кого глаза хитрее?": Горбунов запостил новое селфи с Осадчей

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Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая поделились новым совместным фото.
"У кого глаза хитрые?": Горбунов запостил новое селфи с Осадчей
"У кого глаза хитрые?": Горбунов запостил новое селфи с Осадчей
instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов поделился с подписчиками новой фотографией со своей супругой, ведущей “Світського життя“ Катей Осадчей.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал селфи, где он и Катя внимательно смотрят в камеру. Юрий одет в белую футболку и темный пиджак в клетку. А Катя позирует в сером платье на одно плечо с оригинальным принтом.

“Ну і в кого очі хитріші???“, - забавно подписал кадр Горбунов.

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Пользователи Сети принялись активно комментировать новую фотографию звездных супругов.

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“Какие вы классные, приятно всегда на вас смотреть“, “Неймовірно гарні як завжди, очі закоханих людей і це круто, а щодо *хитрющів то у Вас Юрій“, “У Юри хитріші )) Але закохані обоє і щастям світяться))“, “Хитрощів не помічаю. Ваші очі випромінюють любов. А ще вони дуже усміхнені і добрі. Хай ніколи в них не гасне це світло і бажання усміхатися і жартувати. Всього вам найкращого“, “Нуль хитрості! Тільки чарівність“, “У вас втомлені, у дружини сяючі“, “Хитріші очі у Каті“, “Очень красивая пара!“, “Юра у тебя хитрее чем у Кати“, “Гарнюні“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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