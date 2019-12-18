"Однажды на балу": Полякова восхитила роскошным образом

Певица Оля Полякова примеряла шикарный наряд.

Популярная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова порадовала поклонников свежей публикацией в соцсети. Звезда похвасталась роскошным нарядом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, где она запечатлена в двухцветном комбинезоне с черным шлейфом. В кадре Полякова продемонстрировала соблазнительную позу. Одной рукой она оперлась о стену, а вторую положила на талию.

“Однажды на балу)“, - подписала снимок Оля.

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Поклонники артистки засыпали ее комплиментами в комментариях под фото. “Королева! И не только ночи!!!“, “Оля, вы как всегда неотразимы“, “Олечка! Ты прелесть! Молодец!“, “Богиня! Неймовірна жінка“, “Ооооооля, ты просто аааааааххххх!!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, на что тратит заработанные в новогоднюю ночь деньги.

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