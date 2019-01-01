"Долгожданный дуэт?": MONATIK заинтриговал снимком с известной певицей

Monatik и Надя Дорофеева намекнули на новую совместную песню.

Популярный украинский певец и танцор Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, удивил поклонников новой публикацией. Артист запостил в соцсети фото с участницей группы “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой и тем самым намекнул на еще одну дуэтную песню.

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Так, на своей странице в Instagram Дима опубликовала снимок, на котором он обнимает Надю за шею. А девушка забавно показывает язык. В кадре MONATIK появился в длинной белой футболке, красной рубашке и черной шапке. А Дорофеева позировала в черной кофте с оголенными плечами и светлых джинсах.

“Долгожданный дуэт...? #Опасность“, - подписал фото MONATIK.

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Надя Дорофеева также разместила эту фотографию на своей странице в Instagram.

“Давненько не было дуэта ...)))“, - написала певица.

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Отметим, что летом 2018 года Дорофеева и MONATIK выпустили яркий клип на дуэтную песню “Глубоко“.

Напомним, ранее MONATIK признался, почему его жена не дает интервью.

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