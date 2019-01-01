Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Катя Осадчая повторила образ Екатерины Кухар - фото

Комментариев: 0
Ведущая Катя Осадчая появилась на публике в платье, в котором ранее Екатерина Кухар снималась в "Танцах со звездами".
Катя Осадчая повторила образ Екатерины Кухар - фото
Катя Осадчая повторила образ Екатерины Кухар - фото
instagram.com/svitsketv

Ведущая программы “Світське життя“ Екатерина Осадчая повторила образ балерины и судьи проекта “Танцы со звездами 2019“ Екатерины Кухар. Артистки выбрали приобрели одинаковые платья от украинского бренда Pollardi Fashion Group.

Читай также: В шубе на голое тело: Екатерина Кухар позировала в откровенном образе

Полупрозрачное черное платье со звездами Кухар впервые одела на съемки одного из эфиров проекта “Танцы со звездами 2019“. 

instagram.com/ekaterinakukhar_official

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: На “Вечере премьер с Екатериной Осадчей“ зрительница начала рожать

Осадчая в таком же наряде появилась во время съемок одного из последних выпусков передачи “Світське життя“. Однако в ее платье вместо черного боди можно увидеть юбку до колен. Свой образ артистка дополнила шляпкой.

instagram.com/svitsketv

instagram.com/svitsketv

Напомним, ранее Катя Осадчая в стильном наряде прогулялась по Амстердаму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Осадчая, Екатерина Кухар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь