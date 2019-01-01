Катя Осадчая повторила образ Екатерины Кухар - фото

Ведущая Катя Осадчая появилась на публике в платье, в котором ранее Екатерина Кухар снималась в "Танцах со звездами".

Ведущая программы “Світське життя“ Екатерина Осадчая повторила образ балерины и судьи проекта “Танцы со звездами 2019“ Екатерины Кухар. Артистки выбрали приобрели одинаковые платья от украинского бренда Pollardi Fashion Group.

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Полупрозрачное черное платье со звездами Кухар впервые одела на съемки одного из эфиров проекта “Танцы со звездами 2019“.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Осадчая в таком же наряде появилась во время съемок одного из последних выпусков передачи “Світське життя“. Однако в ее платье вместо черного боди можно увидеть юбку до колен. Свой образ артистка дополнила шляпкой.

instagram.com/svitsketv

instagram.com/svitsketv

Напомним, ранее Катя Осадчая в стильном наряде прогулялась по Амстердаму.

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