Катя Осадчая повторила образ Екатерины Кухар - фото
Ведущая программы “Світське життя“ Екатерина Осадчая повторила образ балерины и судьи проекта “Танцы со звездами 2019“ Екатерины Кухар. Артистки выбрали приобрели одинаковые платья от украинского бренда Pollardi Fashion Group.
Читай также: В шубе на голое тело: Екатерина Кухар позировала в откровенном образе
Полупрозрачное черное платье со звездами Кухар впервые одела на съемки одного из эфиров проекта “Танцы со звездами 2019“.
Читай также: На “Вечере премьер с Екатериной Осадчей“ зрительница начала рожать
Осадчая в таком же наряде появилась во время съемок одного из последних выпусков передачи “Світське життя“. Однако в ее платье вместо черного боди можно увидеть юбку до колен. Свой образ артистка дополнила шляпкой.
Напомним, ранее Катя Осадчая в стильном наряде прогулялась по Амстердаму.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил