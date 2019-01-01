Анна Ризатдинова поменяла цвет волос: Как сейчас выглядит гимнастка
Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка шоу “Танцы со звездами 2019“ Анна Ризатдинова удивила поклонников сменой имиджа.
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На официальной странице спортсменки в Instagram в разделе Stories несколько коротких видео из закулисья фотосессии. Для новой фотосъемки Анна примеряла образ платиновой блондинки.
В кадре девушка появилась в длинной рубашке и штанах, желтом костюме, а также в откровенном черном наряде. Скорее всего, Ризатдинова снималась для издания Jetsetter.ua в украшениях бренда BVLGARI.
Напомним, ранее Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала.
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