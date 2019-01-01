Финалистка "Танцев со звездами 2019" Анна Ризатдинова неожиданно стала блондинкой.

Анна Ризатдинова поменяла цвет волос: Как сейчас выглядит гимнастка instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка шоу “Танцы со звездами 2019“ Анна Ризатдинова удивила поклонников сменой имиджа.

Читай также: “Опять Ризатдинова?“: Экс-Холостяк Иракли Макацария подогрел слухи о романе

На официальной странице спортсменки в Instagram в разделе Stories несколько коротких видео из закулисья фотосессии. Для новой фотосъемки Анна примеряла образ платиновой блондинки.

В кадре девушка появилась в длинной рубашке и штанах, желтом костюме, а также в откровенном черном наряде. Скорее всего, Ризатдинова снималась для издания Jetsetter.ua в украшениях бренда BVLGARI.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Напомним, ранее Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.