Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Ризатдинова поменяла цвет волос: Как сейчас выглядит гимнастка

Комментариев: 0
Финалистка "Танцев со звездами 2019" Анна Ризатдинова неожиданно стала блондинкой.
Анна Ризатдинова поменяла цвет волос: Как сейчас выглядит гимнастка
Анна Ризатдинова поменяла цвет волос: Как сейчас выглядит гимнастка
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка шоу “Танцы со звездами 2019“ Анна Ризатдинова удивила поклонников сменой имиджа.

Читай также: “Опять Ризатдинова?“: Экс-Холостяк Иракли Макацария подогрел слухи о романе

На официальной странице спортсменки в Instagram в разделе Stories несколько коротких видео из закулисья фотосессии. Для новой фотосъемки Анна примеряла образ платиновой блондинки. 

В кадре девушка появилась в длинной рубашке и штанах, желтом костюме, а также в откровенном черном наряде. Скорее всего, Ризатдинова снималась для издания Jetsetter.ua в украшениях бренда BVLGARI.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Напомним, ранее Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Ризатдинова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь