Звездная тренер рассказала, что в 40 лет впервые почувствовала себя свободной.

"Мне хорошо в роли холостячки": Марина Боржемская дала большое интервью "о личном" пресс-служба СТБ

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ рассказала о личной жизни в интервью журналистке Оле Кривдюк. Видео появилось на Youtube программы TrueStory. В кадре Марина честно ответила на вопросы Ольги о бывшем супруге чемпионе по боксу Вячеславе Узелковом, а также об отношениях с коллегой по проекту Иракли Макацария, с котором ей приписывают роман. Также Боржемская рассказала, как относится к статусу "холостячки" и как ощущает себя в 40 лет.

Я чувствую себя превосходно, - отметила Марина. - Абсолютно серьезно считаю, что 40 лет - это новые возможности, когда ты уже не слишком смущаешься.

Также Марина отметила, что ей очень по душе статус холостячки:

Я впервые почувствовала себя абсолютно свободной, - поделилась Боржемская.

Ранее мы писали, что Марину Боржемскую заподозрили в романе с коллегой.

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