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Лана Дель Рей опубликовала первое фото с новым бойфрендом

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Исполнительница Лана Дель Рей подтвердила слухи о романе с полицейским.
Лана Дель Рей опубликовала первое фото с новым бойфрендом
Лана Дель Рей опубликовала первое фото с новым бойфрендом
Getty Images

Всемирно известная американская исполнительница Лана Дель Рей подтвердила слухи о новом романе. Артистка показала в Сети снимок с новым возлюбленным.

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Так, на своей странице в Instagram 34-летняя певица опубликовала фото, где она позирует с 46-летний офицером полиции и звездой реалити-шоу “Live PD“ Шоном Ларкином. Мужчина обнимает Лану сзади и целует ее в голову. Скорее всего, кадр был сделан в гримерке Дель Рей.

На свежем фото артистка позировала светло-розового цвета с блестками. Наряд она дополнила коричневым поясом. А возлюбленный Ланы появился в кадре в красной футболке и черных штанах. В описании к публикации девушка оставила смайлик в виде сердца.

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Ранее Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили откровенный клип.

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Теги: Лана Дель Рей
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Источник: Ivоna bigmir)net

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