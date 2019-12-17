Победительница "Танцев со звездами" показала подросшего сына
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Актриса театра и кино Ксения Мишина стала очень популярной после роли в сериале “Крепостная“, а уж после ее недавнего участия в шоу “Танцы со звездами“ известность актрисы усилилась во много раз. Ксению называют одной из самых красивых актрис украинской сцены, а ее личная жизнь, естественно, привлекает внимание публики. Тем более, что Мишина не замужем и сама воспитывает 8-летнего сына Платона. На днях актриса показала мальчика в Инста-сториз. Гордая мама показала также мягкую игрушку - котенка, которую Платон сам для нее сшил.
Видимо, будущий дизайнер. Сам шьет, – подписала актриса.
К слову, Ксения родила Платона в 22 года, оставив его отца, еще будучи беременной. Ранее Ксения Мишина поделилась в интервью Маше Ефросининой, что отец Платона был женат и ушел из семьи ради нее - актриса отметила, что с тех пор у нее табу на отношения с женатыми мужчинами. А совсем недавно Мишина шокировала публику рассказом о том, как ее экс-возлюбленный спустил ее с лестницы.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Остапчуком.
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