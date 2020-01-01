Актер одним из первых пришел на праздничную пати Дженнифер Энистон .

Брэд Питт заявился на рождественскую вечеринку экс-супруги instagram.com/spletnik_ru

Читай также: Названы международные фильмы, которые поборются за “Оскар 2020“

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая этим летом рассказала в интервью СМИ, что до сих пор любит своего бывшего супруга Брэда Питта, имела удовольствие видеть его на своей предновогодней вечеринке. Более того, Питт пришел на пати одним из первых. Об этом западным СМИ сообщил инсайдер из окружения звезд.

Как сообщает издание E! News, приглашение также получили звездные друзья Дженнифер - Гвинет Пэлтроу, Джимми Киммел, Кейт Хадсон и многие другие.

Вечеринка tree trimming party, посвященная украшению елки к Рождеству, проходила прямо в особняке Энистон.

Брэд прибыл чуть позже семи часов вечера. Большинство гостей начали приезжать после него. Он был одним из первых, кто прибыл и одним из последних, кто уехал, около 11:00 вечера, - сообщил инсайдер изданию.

Читай также: Платья под цвет волос: Какие оттенки подходят под окрас ваших локонов

Также отмечается, что на вечеринку прибыло около 50 человек.

Близкие друзья встретились, чтобы отметить праздник. Все были одеты удобно и непринужденно. Угощение привезли в тогда же, и до прихода 50 гостей уже было все готово, - рассказал инсайдер.

К слову, Питт не упускает возможности посетить торжества экс-супруги, в прошлом году он пришел на торжество по случаю празднования ее 50-летия.

Ранее мы писали, что Монику Беллуччи застали на прогулке с экс-бойфрендом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.