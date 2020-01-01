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Акцент на ноги: Кароль взбудоражила Сеть откровенным снимком

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Певица выставила фото, на котором сидит на полу в соблазнительном наряде.

Акцент на ноги: Кароль взбудоражила Сеть откровенным снимком
Акцент на ноги: Кароль взбудоражила Сеть откровенным снимком
instagram.com/tina_karol/

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Певица Тина Кароль, которая отличается своим умением показывать мега соблазнительные образы, не выглядя при этом пошло, продолжает эпатировать пользователей Сети.

Так, совсем недавно Тина забросала Сеть кадрами красивого, соблазнительного клипа, в котором появляется вместе с вокалисткой The Hardkiss Юлией Саниной. Девушкам удалось передать такую красивую, во всем сквозящую эротику, что пользователи Сети не устают комментировать ролик и ждут выхода фильма “Віддана“, на саундтрек к которому и был снят клип. 

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Однако, Тина Кароль не сбавила градус и после ролика - теперь она добавила в Сеть соблазнительное фото из недавней фотосессии, на котором позирует, сидя на полу. Откровенное платье звезды слегка приподнято вверх - и взору зрителей предстали длинные ноги Тины в черных колготках - вплоть до бедра.

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Ранее мы писали, что Тина Кароль снялась в одних перчатках.

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Теги: Тина Караль, откровенное фото, Юлия Санина
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Источник: IVONA bigmir)net

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