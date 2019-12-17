Лилия Ребрик очаровала Сеть снимком с подросшими дочерьми

Ведущая Лилия Ребрик опубликовала кадр из семейной фотосессии.

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками новым семейным снимком. Артистка показала кадр из новогодней фотосессии с дочерьми.

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На своей странице в Instagram Лилия опубликовала фото, где она вместе с 7-летней Дианой и годовалой Полиной позируют на кухне. Звездная мама одета в платье серого цвета, которое она украсила кожаным поясом. Диана запечатлена серой фатиновой юбке и свитере такого же цвета, а маленькая Полина позирует в белом платье и оранжевой кофте.

Отметим, что звездное семейство уже украсило квартиру к праздникам. Так, на кухне, которая оформлена в белых и голубых тонах, можно увидеть новогодние игрушки, свечки и веточку елки.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

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