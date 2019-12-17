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Лилия Ребрик очаровала Сеть снимком с подросшими дочерьми

Комментариев: 1
Ведущая Лилия Ребрик опубликовала кадр из семейной фотосессии.
Лилия Ребрик очаровала Сеть снимком с подросшими дочерьми
Лилия Ребрик очаровала Сеть снимком с подросшими дочерьми
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками новым семейным снимком. Артистка показала кадр из новогодней фотосессии с дочерьми.

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На своей странице в Instagram Лилия опубликовала фото, где она вместе с 7-летней Дианой и годовалой Полиной позируют на кухне. Звездная мама одета в платье серого цвета, которое она украсила кожаным поясом. Диана запечатлена серой фатиновой юбке и свитере такого же цвета, а маленькая Полина позирует в белом платье и оранжевой кофте.

Отметим, что звездное семейство уже украсило квартиру к праздникам. Так, на кухне, которая оформлена в белых и голубых тонах, можно увидеть новогодние игрушки, свечки и веточку елки.

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Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась фото со знаменитым братом.

 

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SEMPENTY    17.12.2019, 14:50
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ну Лиля замечательная артистка и замечательная ведущая. Но кого она тут на фиг очаровала? Зачем писать всякий бред.
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