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"На Киркорова похожа": Ирина Билык удивила образом африканки

Комментариев: 1
Певица позировала с черными кудрявыми волосами.
"На Киркорова похожа": Ирина Билык удивила образом африканки
"На Киркорова похожа": Ирина Билык удивила образом африканки
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык часто делиться с поклонниками архивными фотографиями. На этот раз звезда запостила снимок, на котором предстала в совершенно ином образе.

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На своей странице в Instagram Билык опубликовала кадр, на котором она позирует в спортивной футболке и с пышной прической в стиле афро. Свой образ она дополнила массивными серьгами-кольцами.

“Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает Любовь. Как вы думаете, какая могла бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?“, - написала Ирина.

скриншот

Поклонники принялись активно комментировать образ певицы и придумывать ей африканскую фамилию. 

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“Ифе Шанинг Юа“, “Какая Вы все-таки роскошная!!!!!!“, “Очень крутая фотка)“, “Как хорошо, что Ирина Наша украинка, а не африканка“, “Как же вам красиво с черными волосами. Вы огонь“, “Як круто з чорним волосям!!!“, “Ифе Билифе“, “Я думаю вам бы подошло Ифе Онана“, “Ифе Либре... Красиво!..“, “Билык, она и в Африке - Билык! Такой другой просто нет! Вы невероятная!“, “Очень необычно, но не плохо“, “Ирка блин ну и дела, ты на Киркорова похожа да), сколько фотке этой Ир, как Африканский ты Имир), но это юмор всё друзья, красива Ира правда да?)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве погиб 3-летний крестник певицы Ирины Билык.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    17.12.2019, 13:39
Оценка:  0
Sancho-s
На Зверева похожа на первой фото
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