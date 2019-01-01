Бывшая супруга Брэдли Купера снялась в необычной фотосессии .

"Мечта Бейонсе": Супермодель Ирина Шейк засветилась в боди из "золота" instagram.com/irinashayk/

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Американская супермодель российского происхождения Ирина Шейк, которая не так давно рассталась со своим гражданским супругом голливудским кинорежиссером, актером Брэдли Купером, засветилась в очень эффектном образе. В Инстаграм Ирина добавила фото, на котором позирует в необычном боди, напоминающем изделие из золота. Судя по подписи, это кадр из новой фотосессии звезды для журнала 7hollywood.

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В комментариях подписчики Ирины отметили, что образ - “просто огонь“, и пошутили, что о таком наряде мечтает американская певица Бейонсе.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк сходила на свидание с импозантным брюнетом.

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