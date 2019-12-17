В СМИ появился комментарий, который жена Остапчука оставила к его посту. а после удалила.

"Когда все рушится...": Остапчук с женой обменялись в Сети взаимными претензиями instagram.com/olenavoychenko

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Бывшая жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко, которая сейчас пребывает с детьми в Канаде и сразу после того, как супруг сообщил о намерении развестись, рассказала в интервью СМИ, что все к лучшему, эмоционально отреагировала на новый пост Остапчука. В Инстаграм Владимир оставил философскую публикацию о “неправильных решениях“, который прокомментировала Войченко. К слову. позже комментарий удалили, но но появился в СМИ, в том числе на FaceNews.ua, который ссылаются на РБК-Украина.

Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится... - написал Остапчук.

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На скриншоте видно. что Войченко ответила:

Иногда ты бежишь за кем-то, каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова предает, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он не видит ничего кроме “Я“.

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Ранее мы писали. что Владимира Остапчука заподозрили в романе с победительницей “Танцев“.

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