Артист рассказал, что начал курить из-за девушки и не мог оставить пагубную привычку много лет .

Pianoboy признался, что бросил курить из-за тяжелой болезни пресс-служба

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Популярный украинский артист Pianoboy за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, рассказал, что заставило его в один день избавиться от вредной привычки.

Долгое время Pianoboy не мог отказаться от курения, ведь имел уже достаточно солидный «стаж». К вредной привычке он пристрастился в юном возрасте, а отказался только тогда, когда тяжело заболел.

Я курил много лет, а начал из-за девушки, конечно. Но сейчас я уже понимаю, что начал курить по глупости. А потом это уже действительно стало привычкой: фотосессии, запись альбома, выступления... курение помогало «переключиться». А бросил курить я прямо посреди концертного тура в 2016 году. У меня тогда началась пневмония, очень все болело – и горло, и в груди. Надо было еще дать несколько концертов до того, как я смогу лечь в больницу. И тогда я естественным путем бросил курить. Сейчас, чтобы «переключиться», помогают другие вещи – например, я могу побегать или планку сделать, и это гораздо полезнее, – рассказал Pianoboy Дмитрий Шуров журналистам канала «Украина».

пресс-служба

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Кроме того, Pianoboy, который вместе с Alina Pash на новогоднем шоу канала «Украина» исполнит хит 2019 года – «Перша леді», признался, что его сын пока не решился избавиться от вредной привычки.

Он курит, мы ему много говорили, что это глупость и бред, и сейчас есть столько способов найти полезные привычки! Но мы не «прессуем» сына, я со временем понял, что ты не можешь жить на чужом опыте. Человек только из собственного опыта может понять, что хорошо, а что – плохо. Конечно, мы доведем сына к взрослой жизни, а дальше уже пусть сам решает, – отметил артист за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

Ранее мы писали, что Дмитрий Шуров рассказал о дуэте с Алиной Паш.

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