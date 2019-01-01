Alyona Alyona взбудоражила Сеть новым фото в купальнике

Alyona Alyona анонсировала выход нового клипа с помощью провокационного фото.

Известная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, порадовала поклонников новой пикантной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она лежит на полу, приподняв вверх левую ногу. В кадре звезда появилась в черном купальнике с красными, белыми и оранжевыми вставками.

В описании к горячему фото Alyona Alyona заявила, что скоро удивит поклонников новым видеоклипом и предложила угадать, с кем она споет в дуэте.

“Забирай свої коменти, забирай свої лайки... Вже зовсім скоро здивую вас новим кліпом. Як гадаєте з ким буде фіт? Перші три людини, які вгадають, отримають від мене секретний подаруночок“, - написала певица.

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Пользователи Сети принялись активно делиться своими вариантами в комментариях, а также осыпали исполнительницу комплиментами.

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“Джа Халиб“, “Марув?)“, “Джамала“, “Киевстонер“, “Монатик“, “Бумбокс?)“, “Тина Кароль“, “Казка“, “Потапом?“, “Ти прекрасна“, “Моя зайка“, “Пушкаааа“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах.

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