Катя Осадчая снимает новый выпуск "Світського життя" в Амстердаме.

Стильная, как всегда: Катя Осадчая в модном наряде прогулялась по Амстердаму instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая канала 1+1, звезда программы “Світське життя“ Катя Осадчая поделилась с подписчиками яркими фотографиями с поездки в Нидерланды.

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Сейчас артистка находится в Амстердаме по работе. На своей странице в Instagram Катя опубликовала несколько снимков с прогулки. На первых кадрах ведущая позирует в красном пальто, укороченных брюках такого же цвета и белых кроссовках. В руках она держит зонтик.

На других фото Катя сменила кроссовки на красные туфли, а также дополнила наряд красной шляпой. Знаменитость запечатлена на мосту с велосипедом.

“Привіт, Амстердам :) Навіть важко повірити, що влітку ми з @gorbunovyuriy тут плавитися від аномальної спеки :) зараз стандартні зимові +5, які відчуваються, як -10 :) і вже скрізь різдвяні прикраси. Цього разу ми у справах, знімаємо Світське життя, але в планах повернутися кататися на велосипедах і не тільки :) Стежте за анонсами, скоро у Світському житті наші нідерландські пригоди)“, - написала Осадчая.

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Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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