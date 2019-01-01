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Секс-символ Турции Бурак Озчивит впервые показал сына

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Фото полугодовалого Карана выложила в Инстаграм супруга актера .

Секс-символ Турции Бурак Озчивит впервые показал сына
Секс-символ Турции Бурак Озчивит впервые показал сына
instagram.com/evcenf

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Супруга самого популярного турецкого актера, секс-символа турецких сериалов Бурака Озчивита  впервые показал их сына Карана. Актриса Фахрие Эвджен поделилась снимками с мальчиков в Инстаграм. Напомним, что сын звезд родился 13 апреля в Стамбуле. До этого времени родители не показывали лица Карана.

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Снимки Фахрие Эвджен с сыном набрали в Сети около свыше 2,7 млн. лайков.

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Теги: Бурак Озчивит, дети звезд, сын
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Источник: IVONA bigmir)net

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