Фото полугодовалого Карана выложила в Инстаграм супруга актера .

Секс-символ Турции Бурак Озчивит впервые показал сына instagram.com/evcenf

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Супруга самого популярного турецкого актера, секс-символа турецких сериалов Бурака Озчивита впервые показал их сына Карана. Актриса Фахрие Эвджен поделилась снимками с мальчиков в Инстаграм. Напомним, что сын звезд родился 13 апреля в Стамбуле. До этого времени родители не показывали лица Карана.

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Снимки Фахрие Эвджен с сыном набрали в Сети около свыше 2,7 млн. лайков.

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