В шубе на голое тело: Екатерина Кухар позировала в откровенном образе
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Прима-балерина Национальной оперы Украины, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар покорила пользователей Сети ярким образом. В Инстаграм балерина выставила фото в коротенькой шубе, надетой на голое тело. Неординарный образ дополнили выразительный макияж с широкими "стрелками", зачесанные слегка назад волосы и оригинальное украшение на шее. К фото Екатерина добавила рассуждения о чести и репутации.
Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю её цену...»💎
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Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация.
Дорожите ею...- написала Екатерина.
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Подписчики Екатерины оставили множество комментариев к посту. Поклонники отметили, что “репутация Екатерины точно не запятнана“, однако, некоторые пошутили по поводу того, что пост не вяжется с фото:
И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!😂👏, - написали в Сети.
Также подписчик обратили внимание на то, что на фото не видно рук Екатерины - и это смотрится неестественно.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.
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