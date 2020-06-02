Прима-балерина написала трогательный пост о чести, которую нужно беречь .

В шубе на голое тело: Екатерина Кухар позировала в откровенном образе instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Национальной оперы Украины, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар покорила пользователей Сети ярким образом. В Инстаграм балерина выставила фото в коротенькой шубе, надетой на голое тело. Неординарный образ дополнили выразительный макияж с широкими "стрелками", зачесанные слегка назад волосы и оригинальное украшение на шее. К фото Екатерина добавила рассуждения о чести и репутации.

Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю её цену...»💎

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Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация.

Дорожите ею...- написала Екатерина.

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Подписчики Екатерины оставили множество комментариев к посту. Поклонники отметили, что “репутация Екатерины точно не запятнана“, однако, некоторые пошутили по поводу того, что пост не вяжется с фото:

И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!😂👏, - написали в Сети.

Также подписчик обратили внимание на то, что на фото не видно рук Екатерины - и это смотрится неестественно.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.

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