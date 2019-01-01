Елена Темникова поделилась трогательным письмом своей дочери для Деда Мороза

Дочь Темниковой попросила у Деда Мороза здоровья и хорошего настроения для всех на Земле.

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Елена Темникова умилила Сеть своим новым постом. Так, певица сфотографировала письмо своей четырехлетней дочери Саши, которое она написала Деду Морозу. Девочка попросила “собачку с домиком, пушистых любимцев“, а также пожелала, чтобы все люди на нашей планете не болели и всегда были в хорошем настроении.

Данный пост появился на официальной странице в Инстаграм Елены Темниковой.

“Письмо Деду Морозу. Саша, 4 года. А что вы загадывали в детстве? Я не помню, к “сонижению“. Сонижение- сожаление (версия моей дочери)“, - подписала свою публикацию Темникова.

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Всего за несколько часов после публикации, фотография Елены Темниковой собрала более 60 тысяч лайков и много трогательных комментариев от подписчиков певицы. Которые, в свою очередь, поделились собственными желаниями и просьбами для Деда Мороза, а также с восхищением отметили искренность и доброту маленькой Саши.

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“Божечки, какая прелесть!”, “Чудеснейший, добрый ребенок, без притупленных ценностей. Вы молодец!”, “Для Деда Мороза я писал, чтобы все вокруг были здоровы, а для себя попросил самый лучший микрофон в мире”, “Помню, я просила обезьянку-игрушку”, “Просила волшебную палочку или крылья”, “Какая умничка, Саша!”, - поделились в комментариях под постом Елены пользователи соцсети.

Елена Темникова с дочерью Пресс-служба 1+1

Добавим, что накануне Нового года Елена Темникова выпустила новую праздничную маску для Instagram. Маска “XMAS“ - новогодние огоньки, которые появляются на лицах пользователей и начинают сверкать, когда человек улыбается. Примерить новогоднюю маску в Instagram можно, подписавшись на Елену Темникову (иконки в списке масок появятся автоматически) или перейдя на официальный сайт певицы.

Напомним, ранее Елена Темникова появилась в клипе в образе Призрака в доспехах.

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