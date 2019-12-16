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Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной

Комментариев: 1
Голливудская звезда Ольга Куриленко похвасталась естественной красотой.
Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Популярная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с подписчиками честным фото. Звезда показала, как выглядит без макияжа.

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Так, 15 декабря на своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженной в ванной без косметики на лице.

“Найдите время, чтобы расслабиться в эти выходные!“, - подписала фото Куриленко.

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Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
mirbigstar    16.12.2019, 13:23
Оценка:  -2
mirbigstar
Пикантное???
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