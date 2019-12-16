Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной
Голливудская звезда Ольга Куриленко похвасталась естественной красотой.
Популярная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с подписчиками честным фото. Звезда показала, как выглядит без макияжа.
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Так, 15 декабря на своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженной в ванной без косметики на лице.
“Найдите время, чтобы расслабиться в эти выходные!“, - подписала фото Куриленко.
Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины.
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