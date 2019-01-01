Тина Кароль поразила Сеть чувственным снимком

Певица Тина Кароль восхитила новой фотографией в Instagram.

Украинская певица и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль в очередной раз поделилась с поклонниками кадрами с пикантной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала коллаж из двух фото. На снимках Тина позирует в белом шелковом платье. Звезда лежит на черном кожаном диване и прикасается рукой к губам с ее фирменной алой помадой. Автором чувственных кадров стал фотограф Антон Кулаковский.

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Поклонники Тины принялись активно комментировать ее новую публикацию. “Неперевершена! Ви мій кумир! В усьому хочу бути схожою на Вас“, “Совершенство“, “Тіночка,ти така класна! Ти мій кумир!!!!!!!!!“, “Тіна Кароль виглядає дуже елегантно, та витончено, їй дуже личить ця сукня, у ній вона виглядає такою вродливою, та яскравою“, “Самая красивая, богиня наша“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль и Dan Balan стали тренерами юбилейного сезона “Голос країни-10“.

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