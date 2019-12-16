Артистка написала необычное признание в любви спортсмену Янису Тимме.

"Чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь": Седокова разоткровенничалась в Сети instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая сегодня празднует День рождения, написала оригинальное признание в любви своему новому бойфренду баскетболисту Янису Тимме. В Инстаграм Анна написала пост, который начала весьма неоднозначным заявлением:

Любовь, странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить без друг друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете.



Иногда, чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить 6 детей, купить 8 квартир и навсегда застраховаться от расставания, - написала Седокова.

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В конце Анна призналась, что, несмотря на негативный предыдущий опыт, надеется, что с Янисом все будет не так.

Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний.



Люблю тебя. Сильно сильно. И бесконечно, - написала звезда.

janis.timma: Я наслаждаюсь каждой секундой с тобой 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤.

Возлюбленный Седоковой прокомментировал пост, оставив чувственное признание:

Ранее мы писали, что Анна Седокова провела уикенд с детьми и новым возлюбленным.

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