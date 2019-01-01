Супермодель выставила фото в расстегнутой рубашке без бюстгальтера .

Ну ничего себе: Белла Хадид показала, как загорает топлес instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид так привыкла выходить на подиум и позировать на фото в откровенных нарядах, что частенько появляется в "нескромных" образах и вне работы. Так, недавно Белла поделилась снимком из отпуска, на котором позирует топлес. Модель загорает в белых трусиках и расстегнутой джинсовой рубашке, приоткрыв "пикантные" места. На груди Беллы виднеется золотистый рисунок.

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За несколько часов снимок набрал более 1 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид выставила яркие кадры в купальнике.

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