Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем

Надя Дорофеева из "Время и Стекло" удивила поклонников новым образом.

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева похвасталась очередным экспериментом со своей внешностью. Звезда сделала оригинальный макияж и стильную прическу.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи, на котором она запечатлена с голубыми тенями и розовой помадой на лице. Брови Надя подчеркнула гелем серо-черного оттенка. Яркий макияж Дорофеева дополнила кудрями. Еще к образу звезда добавила массивные серьги.

“Че как“, - лаконично подписала снимок певица.

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Поклонникам понравился новый образ артистки. Они засыпали Надю комплиментами в комментариях под фото.

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“Тебе идут кудряхи“, “Красоткааааааа“, “Супер“, “Кайфовая“, “Вы очень красивая“, “Крутой макияж!“, “Какая же ты крутая“, “Что за красота у меня в ленте“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

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