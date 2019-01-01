Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем
Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева похвасталась очередным экспериментом со своей внешностью. Звезда сделала оригинальный макияж и стильную прическу.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи, на котором она запечатлена с голубыми тенями и розовой помадой на лице. Брови Надя подчеркнула гелем серо-черного оттенка. Яркий макияж Дорофеева дополнила кудрями. Еще к образу звезда добавила массивные серьги.
“Че как“, - лаконично подписала снимок певица.
Поклонникам понравился новый образ артистки. Они засыпали Надю комплиментами в комментариях под фото.
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“Тебе идут кудряхи“, “Красоткааааааа“, “Супер“, “Кайфовая“, “Вы очень красивая“, “Крутой макияж!“, “Какая же ты крутая“, “Что за красота у меня в ленте“, - пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.
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