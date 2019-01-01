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Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем

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Надя Дорофеева из "Время и Стекло" удивила поклонников новым образом.
Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем
Образ из 90-х: Надя Дорофеева похвасталась стильным макияжем
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева похвасталась очередным экспериментом со своей внешностью. Звезда сделала оригинальный макияж и стильную прическу.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи, на котором она запечатлена с голубыми тенями и розовой помадой на лице. Брови Надя подчеркнула гелем серо-черного оттенка. Яркий макияж Дорофеева дополнила кудрями. Еще к образу звезда добавила массивные серьги.

“Че как“, - лаконично подписала снимок певица.

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Поклонникам понравился новый образ артистки. Они засыпали Надю комплиментами в комментариях под фото.

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“Тебе идут кудряхи“, “Красоткааааааа“, “Супер“, “Кайфовая“, “Вы очень красивая“, “Крутой макияж!“, “Какая же ты крутая“, “Что за красота у меня в ленте“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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