Злата Огневич умилила Сеть нежным фото с младенцем

Певица Злата Огневич показала обложку рождественского проекта "Сила поколінь".

В пятницу, 13 декабря, известная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2013“ Злата Огневич презентовала рождественский проект “Сила поколінь“. Артистка записала альбом украинских народных песен в авторской обработке.

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Поклонников Златы растрогал нежный снимок, который Огневич выбрала в качестве обложки альбома. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, где она позирует в белоснежном наряде с оголенными плечами. Звезда нежно прижимает к себе новорожденного ребенка.

Подписчикам очень понравилась свежая публикация Златы и ее новый альбом. Они оставили множество комментариев под фото.

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“Слов нет как красиво“, “Неймовірний проект Сила поколінь. Виконання “Ой люлі“, “Чом ти не прийшов“... просто шалено. прокручується в голові після прослухання“, “Златочка! Перевершили сам портрет Джаконди“, “Дивлячись на фото - це ВІЧНІСТЬ і ПОЄЗІЯ.... у нашім раї на землі... є Злата“, “На Apple music слухаю. Це щось таке тепле та рідне далеко від дому. Гріє душу. Дякую!)“, “Як ніжно“, “Тобі личить“, “2 ангела“

Слушайте песню “Щедрик“ в исполнении Златы Огневич:

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, куда отправится после Нового года.

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