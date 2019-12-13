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Вы просто великолепны: Марина Боржемская очаровала Сеть соблазнительным фото

Комментариев: 1
Тренер добавила снимок в коротком наряде с оригинальной укладкой.

Вы просто великолепны: Марина Боржемская очаровала Сеть соблазнительным фото
Вы просто великолепны: Марина Боржемская очаровала Сеть соблазнительным фото
прес-служба СТБ

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Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая совсем недавно была "скромницей" и выбирала неброские наряды - раскрыла в себе потенциал сексапильной привлекательной женщины и продолжает покорять подписчиков соблазнительными фото. На этот раз, Марина еще больше "повысила градус" - и сфотографировалась в стиле, который выбрала бы очаровательная голливудская красотка или сексапильная Инста-дива. Притом, нужно отметить, что такое апмлуа "село на Марину, как влитое". Звезда позирует, сидя на кровати из деревянных досок. Она одета в коротенький свитер из ангоры, а волосы Боржемской уложены озорными крупными волнами. Марина кокетливо демонстрирует обнаженные ножки и загадочно улыбается. 

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Подписчики тренера пришли в восторг от фото и отметили, что после развода с Вячеславом Узелковым Марина расцвела. 

  • Просто богиня. Вы стали великолепны выйдя из тени
  • Красивенькая
  • Марина!!!!! Ты просто невероятная!!!! Красивенькая!!! 🤗🤗🤗
  • Агонь.Красотка😘
  • Вау! Очень красивая!🤗🌹👍
  • 🤗😍какая красотка Вы шикарная😍очень идет укладка👍🏻👍🏻👍🏻
  • Класс, яка ж ви гарнюнька 😄🤗🌹🌹🌹🌹🌹) - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Марина Боржемская очаровала Сеть необычным макияжем.

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Теги: откровенные фото, Марина Боржемская
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.12.2019, 15:28
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гость
Старая прошмандовка очень хочет замуж...
Вон, сколько денег потратила за писанину на большой помойке...
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