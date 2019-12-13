Вы просто великолепны: Марина Боржемская очаровала Сеть соблазнительным фото
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Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая совсем недавно была "скромницей" и выбирала неброские наряды - раскрыла в себе потенциал сексапильной привлекательной женщины и продолжает покорять подписчиков соблазнительными фото. На этот раз, Марина еще больше "повысила градус" - и сфотографировалась в стиле, который выбрала бы очаровательная голливудская красотка или сексапильная Инста-дива. Притом, нужно отметить, что такое апмлуа "село на Марину, как влитое". Звезда позирует, сидя на кровати из деревянных досок. Она одета в коротенький свитер из ангоры, а волосы Боржемской уложены озорными крупными волнами. Марина кокетливо демонстрирует обнаженные ножки и загадочно улыбается.
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Подписчики тренера пришли в восторг от фото и отметили, что после развода с Вячеславом Узелковым Марина расцвела.
- Просто богиня. Вы стали великолепны выйдя из тени
- Красивенькая
- Марина!!!!! Ты просто невероятная!!!! Красивенькая!!! 🤗🤗🤗
- Агонь.Красотка😘
- Вау! Очень красивая!🤗🌹👍
- 🤗😍какая красотка Вы шикарная😍очень идет укладка👍🏻👍🏻👍🏻
- Класс, яка ж ви гарнюнька 😄🤗🌹🌹🌹🌹🌹) - написали в Сети.
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