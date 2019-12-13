Тренер добавила снимок в коротком наряде с оригинальной укладкой.

Вы просто великолепны: Марина Боржемская очаровала Сеть соблазнительным фото прес-служба СТБ

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Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая совсем недавно была "скромницей" и выбирала неброские наряды - раскрыла в себе потенциал сексапильной привлекательной женщины и продолжает покорять подписчиков соблазнительными фото. На этот раз, Марина еще больше "повысила градус" - и сфотографировалась в стиле, который выбрала бы очаровательная голливудская красотка или сексапильная Инста-дива. Притом, нужно отметить, что такое апмлуа "село на Марину, как влитое". Звезда позирует, сидя на кровати из деревянных досок. Она одета в коротенький свитер из ангоры, а волосы Боржемской уложены озорными крупными волнами. Марина кокетливо демонстрирует обнаженные ножки и загадочно улыбается.

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Подписчики тренера пришли в восторг от фото и отметили, что после развода с Вячеславом Узелковым Марина расцвела.

Просто богиня. Вы стали великолепны выйдя из тени

Красивенькая

Марина!!!!! Ты просто невероятная!!!! Красивенькая!!! 🤗🤗🤗

Агонь.Красотка😘

Вау! Очень красивая!🤗🌹👍

🤗😍какая красотка Вы шикарная😍очень идет укладка👍🏻👍🏻👍🏻

Класс, яка ж ви гарнюнька 😄🤗🌹🌹🌹🌹🌹) - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Марина Боржемская очаровала Сеть необычным макияжем.

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