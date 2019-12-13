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"Звоню бывшему": Леся Никитюк удивила Сеть новой публикацией

Комментариев: 2
Телеведущая в своей манере пошутила по поводу гадания на Андрея.

"Звоню бывшему": Леся Никитюк удивила Сеть новой публикацией
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая обожает устраивать в Сети забавные розыгрыши и смешить своих подписчиков, необычно напомнила о традиции гадать на Андрея Первозванного. В Инстаграм ведущая добавила свое фото в облачении цыганки и отметила, что единственным ее ритуалом в праздник стало "звонить бывшему".

Верну любимого человека🔮🔮🔮 😆😆😆 Ну що дівчата будете гадати на Андрія??? Хто як гадає? Я просто звоню вночі бившому😆 #ЛеВорожка, - написала Леся Никитюк.

скриншот

Подписчики поддержали шутку Леси и назвали ее в комментариях "хмельницкой гадалкой", "веселой тамадой" и "цыганкойЛе".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала в откровенном образе для мужского журнала. 

 

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Теги: Леся Никитюк, гадания, розыгрыш, андрея первозванного
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.12.2019, 15:26
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гость
бычка
гость  (аноним)  13.12.2019, 15:18
Оценка:  0
гость
Сидели в рестике,отец напился,клеил официантку.потом пропал.сестра пошла искать его,тож пропала. Пошёл я искат и бляяя: в туалете мегаебля-4официанта и отец ебут ту официантку и сестру.я не растерялся и тоже присоединился.а потом мы с отцом выебли официанта
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