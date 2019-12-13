"Звоню бывшему": Леся Никитюк удивила Сеть новой публикацией
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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая обожает устраивать в Сети забавные розыгрыши и смешить своих подписчиков, необычно напомнила о традиции гадать на Андрея Первозванного. В Инстаграм ведущая добавила свое фото в облачении цыганки и отметила, что единственным ее ритуалом в праздник стало "звонить бывшему".
Верну любимого человека🔮🔮🔮 😆😆😆 Ну що дівчата будете гадати на Андрія??? Хто як гадає? Я просто звоню вночі бившому😆 #ЛеВорожка, - написала Леся Никитюк.
Подписчики поддержали шутку Леси и назвали ее в комментариях "хмельницкой гадалкой", "веселой тамадой" и "цыганкойЛе".
Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала в откровенном образе для мужского журнала.
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