Телеведущая в своей манере пошутила по поводу гадания на Андрея.

"Звоню бывшему": Леся Никитюк удивила Сеть новой публикацией instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая обожает устраивать в Сети забавные розыгрыши и смешить своих подписчиков, необычно напомнила о традиции гадать на Андрея Первозванного. В Инстаграм ведущая добавила свое фото в облачении цыганки и отметила, что единственным ее ритуалом в праздник стало "звонить бывшему".

Верну любимого человека🔮🔮🔮 😆😆😆 Ну що дівчата будете гадати на Андрія??? Хто як гадає? Я просто звоню вночі бившому😆 #ЛеВорожка, - написала Леся Никитюк.

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Подписчики поддержали шутку Леси и назвали ее в комментариях "хмельницкой гадалкой", "веселой тамадой" и "цыганкойЛе".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала в откровенном образе для мужского журнала.

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