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Певица Мика Ньютон показала редкие фото с мужем

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Мика Ньютон трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Певица Мика Ньютон показала редкие фото с мужем
instagram.com/mikanewton

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2011“ Мика Ньютон порадовала подписчиков романтическими фотографиями со своим супругом,  владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведра.

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В четверг, 12 декабря муж артистки отметил день рождения. По случаю праздника Мика опубликовала целую серию лучших снимков с именинником. В подборке можно увидеть различные кадры пары с путешествий, а также свадебное фото. Отметим, что Ньютон и Сааведра сыграли свадьбу в декабре 2018 года после 5 лет отношений.

“С Днем Рождения мой самый любимый человек на Земле! Мое все, мой лучший друг и мой муж. Ты такой удивительный человек. Иногда я понятия не имею, как ты справляешься со мной, хахахаха, но ты чертовски сильный, и мне так повезло. Неважно, что происходит в твоей жизни, ты делаешь это шаг за шагом и наслаждаешься путем. Я многому научилась у тебя, а ты - такое вдохновение! Мы с Моцартом очень тебя любим! С Днем Рождения Крис“, - трогательно поздравила мужа Мика Ньютон.

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Напомним, ранее Мика Ньютон впервые раскрыла подробности своей свадьбы.

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Теги: Мика Ньютон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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