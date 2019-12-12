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Греческая модель с самыми густыми бровями украсила обложку глянца

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София Хаджипантели позировала в ярких шубках для Facticemagazine.

Греческая модель с самыми густыми бровями украсила обложку глянца
Греческая модель с самыми густыми бровями украсила обложку глянца
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, которые она, по слухам, подкрашивает в темный цвет, снялась в яркой фотосессии  для глянца Factic.

Снимки появились в Инстаграм Софии. На них девушка предстала в любимых ею эпатажных образах - она позирует в ярких нарядах, поверх которых надеты необычные шубы. Так, девушка появляется в кадре в ярко-зеленой, сиреневой и даже разноцветной шубах. Изюминкой образа стал темный парик "каре". 

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Cover story for @facticemagazine 🦋

Публикация от Sophia ☠️🧿🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Ранее мы писали, что спортсменка Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского глянца.

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Теги: София Хаджипантели, брови, фотосессии
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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!  (аноним)  13.12.2019, 13:46
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