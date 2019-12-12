София Хаджипантели позировала в ярких шубках для Facticemagazine.

Греческая модель с самыми густыми бровями украсила обложку глянца instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, которые она, по слухам, подкрашивает в темный цвет, снялась в яркой фотосессии для глянца Factic.

Снимки появились в Инстаграм Софии. На них девушка предстала в любимых ею эпатажных образах - она позирует в ярких нарядах, поверх которых надеты необычные шубы. Так, девушка появляется в кадре в ярко-зеленой, сиреневой и даже разноцветной шубах. Изюминкой образа стал темный парик "каре".



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Ранее мы писали, что спортсменка Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского глянца.

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