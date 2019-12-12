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"Сможет обеспечить семью": Полякова рассекретила заработки Маши в Сети

Комментариев: 2
Оля Полякова призналась, что Маша зарабатывает около 10 тыс. в неделю .

"Сможет обеспечить семью": Полякова рассекретила заработки Маши в Сети
instagram.com/mashapolyakova

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Певица Оля Полякова рассекретила заработки своей дочери 14-летней Маши в Сети. девушка активно ведет свой блог и у нее уже более 144 тыс. подписчиков. В интервью журналисту Дмитрию Гордону Полякова-старшая поделилась, что Маша покупает одежду за заработанные в Сети деньги и назвала приблизительную сумму дохода дочери в неделю

Маша - совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой иснатаграм. У нее уже 150 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тыс. грн в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью… Ну не 10 000 - 7000… 7500-8500 грн. Это постоянная ее такса, - сообщила Полякова.

Сегодня Маша Полякова поделилась с подписчиками ярким фото из спортзала, отметив, что тренируется около 6 раз в неделю.

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Ранее мы писали, что Оля Полякова поделилась видео, на котором Маша эмоционально исполняет песню "Мальчики не плачут".

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Теги: Маша Полякова, спорт, Оля Полякова, зароботок
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Авес  (аноним)  12.12.2019, 16:36
Оценка:  0
Авес
какую семью? кому она нах всралась такая страшная?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    12.12.2019, 16:20
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
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