Артистка чувственно поздравила сына с Днем рождения .

Слава Каминская добавила яркие снимки сына Леона - и он копия своего отца instagram.com/babaslavka/

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В семье участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы Каминской - снова праздник. На прошлой неделе артистка отмечала День рождения дочки Лауры, а сегодня, 12 декабря, свое 5-летие отмечает сын Славы и Эдгара Каминских - Леонард. По случаю праздника Слава добавила в Инстаграм забавные фото мальчика и написала чувственное поздравление:

Мой маленький взрослый, мой гений, моя любовь, тебе уже 5 лет 🙌 Я прекрасно помню день нашей с тобой встречи 🥳🥰❤️ Ты невероятный ребёнок. Я благодарна тебе за то, что когда-то выбрал именно нас с папой своими родителями! Хочу видеть тебя счастливым, желаю, чтобы твои глаза всегда светились и на твоем пути попадались только добрые и преданные люди ❤️ Я люблю тебя безгранично. Happy birthday, my love ❤️, - написала Каминская.

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Подписчики Славы в комментариях присоединились к поздравлениям. Также фолловеры написали, что Леонард - очень красив и поразительно похож на своего отца, экс-супруга Славы - пластического хирурга Эдгара Каминского.

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Ранее мы писали, что Слава Каминская назвала основную причину развода с Эдгаром.

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