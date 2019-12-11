"Достойная смена!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери

Оля Полякова поделилась видео, на котором ее старшая дочь Маша поет.

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова порадовала подписчиков новой публикацией. Звезда в очередной раз похвасталась талантом своей старшей дочери Марии.

Читай также: “Было круто!“: Оля Полякова рассказала о своей свадьбе

Так, на официальной странице Оли Поляковой в Instagram появилось видео, где 14-летняя Маша исполняет песню “Мальчики не плачут“ российской исполнительницы Алены Швец. Отметим, что девочка сама играет на пианино.

“Растёт достойная смена!!! Качает! Драйвует, даёт эмоцию! Горжусь Маруся!!!“, - подписала ролик Оля.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать вокальные данные Поляковой-младшей.

Читай также: Потап, Полякова и Винник взорвали Сеть новым клипом “Свят! Свят! Свят“ - видео

“Круто! Прям мурашки пошли😍“, “Она такая классная! Держите ее, чтобы она не зазвездилась, не испортилась!“, “Лучше оригинала♥️🔥“, “Ваша дочка очень красиво поёт, я ваша фанатка“, “Это ужасно 🤧 не в мать пошла“, “Дает эмоцию, да!! ✅✅✅ молодец“, “Ой как мило ❤️ мамина и папина гордость, малышка 😍“, “Умница!“, Не совпадает фонограмма и мимика губ, или только мне так показалось? А голос очень даже хорош. Девочка молодец, старается. Может я что-то путаю?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее дочка Поляковой очаровала Сеть “взрослым“ фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.