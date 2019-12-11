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"Достойная смена!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери

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Оля Полякова поделилась видео, на котором ее старшая дочь Маша поет.
"Достойная смена!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери
"Достойная смена!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова порадовала подписчиков новой публикацией. Звезда в очередной раз похвасталась талантом своей старшей дочери Марии.

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Так, на официальной странице Оли Поляковой в Instagram появилось видео, где 14-летняя Маша исполняет песню “Мальчики не плачут“ российской исполнительницы Алены Швец. Отметим, что девочка сама играет на пианино.

“Растёт достойная смена!!! Качает! Драйвует, даёт эмоцию! Горжусь Маруся!!!“, - подписала ролик Оля.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать вокальные данные Поляковой-младшей.

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“Круто! Прям мурашки пошли😍“, “Она такая классная! Держите ее, чтобы она не зазвездилась, не испортилась!“, “Лучше оригинала♥️🔥“, “Ваша дочка очень красиво поёт, я ваша фанатка“, “Это ужасно 🤧 не в мать пошла“, “Дает эмоцию, да!! ✅✅✅ молодец“, “Ой как мило ❤️ мамина и папина гордость, малышка 😍“, “Умница!“, Не совпадает фонограмма и мимика губ, или только мне так показалось? А голос очень даже хорош. Девочка молодец, старается. Может я что-то путаю?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее дочка Поляковой очаровала Сеть “взрослым“ фото.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Василий*Петросян    12.12.2019, 13:17
Оценка:  0
Василий*Петросян
подростает свежее тельце шлю.хи так кая же шлю.ха как им мать
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