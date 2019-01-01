Елена Войченко засветилась на рождественском концерте в школе дочери Эмилии.

"Вы просто красавица": Жена Остапчука очаровала Сеть яркими фото instagram.com/olenavoychenko

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А пока телеведущий Владимир Остапчук попадает в заголовки СМИ в связи с возможными романами, его почти уже экс-супруга занимается воспитанием детей в Канаде. Напомним, что Елена Войченко уехала в Торонто почти сразу после заявления Остапчука о намерении развестись. Елена активно делится с подписчиками особенностями жизни в Канаде и выкладывает свои впечатления от местных “инетерсностей“. Много внимания Елены занимает учеба старшей дочки Эмилии и их семейный досуг. Так, в новых постах в Инстаграм Елена показала снимки с рождественского концерта, который проходил у дочери в школе. Они с девочкой позируют в ярких нарядах - Елена надела на праздник алый пуловер, а дочку нарядила в ярко-красное платье с пайетками. Эмилии, по случаю праздника, даже накрасили губы красной помадой - почти такой же, как у мамы.

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Подписчики Елены пришли в восторг от фото - и забросали комплиментами девочку и саму Елену, отметив, что она очень красива и невероятно молодо выглядит.

Ранее мы писали, что Елена Войченко показала, как празднует с семьей День благодарения.

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