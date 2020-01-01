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Катя Осадчая показала, как готовится к Новому году

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Ведущая "Світського життя" показала фото без макияжа и рассказала о подготовке к новогодним праздникам.
Катя Осадчая показала, как готовится к Новому году
Катя Осадчая показала, как готовится к Новому году
instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая, звезда проекта “Світське життя“ Катя Осадчая в очередной раз похвасталась естественной красотой. Знаменитость запостила фото без макияжа и рассказала, как готовится к новогодним праздникам.

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Так, на своей странице в Instagram Осадчая опубликовала домашний кадр, на котором она запечатлена в белой футболке. В руках ведущая держит игрушку святого Николая. В описании к снимку Катя рассказала о подготовке к Новому 2020 году. Она призналась, что вместе с мужем Юрием Горбуновым поставила елку и посадила под нее игрушечного Деда Мороза. Однако, Осадчая заявила, что не представляет, как успеет украсить елку, придумать меню и купить подарки между съемками.

“Я не помітила, як пролетіло десять днів грудня, а ще треба так багато встигнути. Ялинку вже поставили, залишилося прикрасити, Діда під ялинку посадили :), а ще подарунки, меню і все між зйомками :)“, - поделилась ведущая.

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Ранее сообщалось, что Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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