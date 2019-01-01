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Возвращается дерзкий образ: Кароль порадовала фанатов откровенным фото

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Артистка снялась в брюках и бюстгальтере .

Возвращается дерзкий образ: Кароль порадовала фанатов откровенным фото
Возвращается дерзкий образ: Кароль порадовала фанатов откровенным фото
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль в последнее время часто будоражит фантазию поклонников откровенными образами. Так, совсем недавно Тина устроила жаркую фотосессию в платье-сорочке, а теперь показала поклонникам снимки, на которых позирует в брюках и бюстгальтере. В кадре артистка предстала с обнаженным животом и одной голой рукой - другая рука одета в рукав темного пиджака.

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Поклонники не устают удивляться обилию откровенных фото Тины - снимки назвали “горячими“ и “повергающими в шок“. Также в комментариях фаны порадовались возвращению былой “озорной“ Тины.

Как я рада, что возвращается дерзкий, драйвовый образ🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль снялась в одних перчатках. 

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Теги: тина кароль, фото в белье, откровенные фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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