Артистка отметила, что очень хочет провести отпуск в Азии .

Злата Огневич рассказала, куда отправится после Нового года пресс-служба

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Во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, как планирует встречать этот Новый год и где собирается отдыхать в ближайшее время.

Непосредственно в новогоднюю ночь Злата Огневич, как и большинство украинских артистов, будет работать.

На Новый год буду выступать в селе Верхолы (Полтавская область). Но еще перед этим у меня будет заключительный концерт тура во Львове, куда я всех приглашаю. А на следующий день, я не буду возвращаться домой – со своей командой поедем в Верхолы работать. Вообще это мой лучший творческий год, ведь мы очень много работаем, – рассказала певица в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина».

пресс-служба

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После насыщенных гастрольных дней артистка планирует отправиться в достаточно длительный отпуск, во время которого будет восстанавливать силы.

Вообще у меня в январе День рождения, но я этот день обычно отмечаю в какой-то теплой стране и всем говорю, что у меня День рождения летом! Я планирую полететь в Азию, которую очень люблю и которая меня очень вдохновляет, недели на три, возможно, чуть больше там задержусь. Ведь, когда вернусь, меня ждет очень насыщенный рабочий период, – поделилась Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!».

Ранее мы писали, что Злата Огневич поразила постельным фото.

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