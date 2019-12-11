Артистка призналась, что загадывает желания на "подходящих мужчин".

Наталья Могилевская теперь предпочитает сильных мужчин пресс-служба

Читай также: Участницы “НеАнгелы“ засветили идеальные фигуры в пикантных нарядах

Популярная украинская певица Наталья Могилевская за кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, рассказала, какого мужчину ждет и что делает, чтобы его встретить.

В откровенном интервью каналу «Украина» Наталья Могилевская призналась, как подходила к выбору «своего» мужчины раньше и что изменилось сейчас.

Просто до последних нескольких лет думала, что я слишком сильная и у меня не будет идеального мужчины, потому что это будет постоянный конфликт, ведь сильным мужчинам нравятся другие женщины, и я вообще не рассматривала их. Мне казалось, что это не мое, а в последнее время именно такие мужчины окружают меня, и это совершенно другое состояние. Почему? Потому что я сильная и только такой мужчина может быть со мной – только сильнее!, – поделилась Наталья Могилевская с журналистами канала «Украина».

пресс-служба

Читай также: Горячие фото: Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами

По словам певицы, для того, чтобы встретить идеального спутника жизни, нужно просто верить. Сейчас Наталья по собственной системе загадывает желания и верит в то, что достойна самого лучшего.

Я мужчин не разглядываю, поскольку точно знаю, что если правильно загадать желание, то все, что ты должен получить, к тебе придёт. Вопрос в том, что мы в это не верим – мы, на самом деле, не верим в то, что мы этого достойны, что Господь нас любит и дает нам лучшее, что мы достойны лучшего мужчину на свете, который не будет обманывать, юлить, не будет ни слабым, ни сильным – он будет максимально подходящим! Добрым, нежным, любящим – твоим мужчиной, таким, какой тебе больше всего подходит – он точно есть, мы его точно достойны, и он точно придет в жизнь каждой женщины, как только мы в это поверим, – рассказала Наталья Могилевская за кулисами праздничного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская снова станцевала с Владом Ямой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.